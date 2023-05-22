В россии началась очередная череда пожаров в военкоматах: горит даже Москва (фото и видео)

Информации о пострадавших нет

Череда пожаров в российских военкоматах продолжается и на сей раз огнем были охвачены здания военного комиссариата в Колодезном переулке в москве и в Калужской области.

Об этом сегодня, 22 мая, сообщает пропагандистское агентство ТАСС, ссылаясь на информацию, полученную от экстренных служб.

"Прибывшие пожарные наблюдают открытое горение на шестом этаже здания. В нем также располагаются офисы, кафе и СПА. На место направили 15 расчетов пожарных", — говорится в сообщении.

Причина возникновения возгорания в здании военкомата на данный момент остается неизвестной.

Telegram-канал Mash пишет о том, что в здании находился военный комиссариат Преображенского района ВАО москвы. Кроме того, внутри расположена дирекция ЖКХ.

Кроме того, паблик сообщает о пожаре в здании военкомата в Обнинске Калужской области.

Очевидцы говорят, что огонь перекинулся из соседнего помещения — пункта выдачи Wildberries.

Также, по информации пропагандистского российского агентства РИА-Новости, в Новотроицке Оренбургской области мужчина 1997 года рождения готовил поджог на ж/д станции и в здании военкомата якобы по указанию украинских спецслужб. Его задержали.

"Подозреваемый планировал затем перейти на сторону ВСУ. У него нашли компоненты для изготовления бомбы, также обнаружена переписка в Telegram с украинскими спецслужбами", — говорится в сообщении.

Официальной информации по данному инциденту нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в городе Усинске в Республики Коми 61-летняя женщина интересным способом пыталась поджечь местный военкомат. Однако охранник, который находился в здании, задержал ее, не дав воплотить свой план.