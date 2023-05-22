У росії почалася чергова низка пожеж у військкоматах: горить навіть Москва (фото і відео)

Інформації про постраждалих немає

Низка пожеж у російських військкоматах триває і цього разу вогнем були охоплені будівлі військового комісаріату в Колодязному провулку в москві та у Калузькій області.

Про це сьогодні, 22 травня, повідомляє пропагандистська агенція ТАСС, посилаючись на інформацію, отриману від екстрених служб.

"Пожежники, що прибули, спостерігають відкрите горіння на шостому поверсі будівлі. У ньому також розташовуються офіси, кафе і СПА. На місце направили 15 розрахунків пожежників", — йдеться в повідомленні.

Причина виникнення спалаху в будівлі військкомату наразі залишається невідомою.

Telegram-канал Mash пише про те, що у будівлі знаходився військовий комісаріат Преображенського району ВАТ москви. Крім того, усередині розташована дирекція ЖКГ.

Крім того, паблік повідомляє про пожежу у будівлі військкомату в Обнінську Калузької області.

Очевидці кажуть, що вогонь перекинувся із сусіднього приміщення – пункту видачі Wildberries.

Також, за інформацією пропагандистського російського агентства РИА-Новости, у Новотроїцьку Оренбурзькій області чоловік 1997 року народження готував підпал на залізничній станції та в будівлі військкомату нібито за вказівкою українських спецслужб. Його затримали.

"Підозрюваний планував потім перейти на бік ЗСУ. У нього знайшли компоненти для виготовлення бомби, також виявлено листування в Telegram з українськими спецслужбами", — йдеться у повідомленні.

Офіційної інформації щодо цього інциденту немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у місті Усинську в Республіці Комі 61-річна жінка цікавим способом намагалася підпалити місцевий військкомат. Проте охоронець, який перебував у будівлі, затримав її, не давши втілити свій план.