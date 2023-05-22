Красный цвет дыма связан с горючими материалами

Пока в Белгородской области россии проходит спецоперация добровольцев из РДК И легиона "Свобода россии" в Воронежской области вспыхнул масштабный пожар. По предварительной информации, горит склад с пластиковыми изделиями.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Кадры огромного красного столба дыма с места события наталкивают на мысль, буд-то из российского города выходят демоны.

Пожар начался вечером 22 мая на улице Цимлянской в российском Воронеже на площади 250 кв.м. — горела вся площадь склада. Местные жители отметили неестественный красный цвет дыма на месте пожара. Он напоминает кадры из мистических фильмов, когда в сопровождении аналогичных клубов дыма исходит всякая нечисть.

На место пожара прибыли 29 пожарных и 8 единиц техники. Из-за того, что полыхающее здание стоит отдельно от других строений, угрозы распространения огня нет. А странный цвет дыма специалисты объяснили горючей загрузкой склада. По состоянию 22:30 пожар удалось локализовать, но не ликвидировать полностью. Информации о пострадавших, как и о причинах пожара, на данный момент нет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в россии ряд пожаров в военкоматах. На этот раз поджигатели добрались до москвы и Калужской области. Причины возникновения возгораний в зданиях военкоматов остаются неизвестными.