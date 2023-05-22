Начебто демони виходять: у російському Воронежі сильна пожежа (відео та фото)

Червоний колір диму пов'язаний із горючими матеріалами

Поки в Білгородській області росії проходить спецоперація добровольців з РДК І легіону "Свобода росії" у Воронезькій області спалахнула масштабна пожежа. За попередньою інформацією, горить склад із пластиковими виробами.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Кадри величезного червоного стовпа диму з місця події наштовхують на думку, що з російського міста виходять демони.

Пожежа розпочалася ввечері 22 травня на вулиці Цимлянській у російському Воронежі на площі спочатку 200, а потім 250 кв.м. — горіла вся площа складу. Місцеві жителі відзначили неприродний червоний колір диму на місці пожежі. Він нагадує кадри з містичних фільмів, коли у супроводі аналогічних клубів диму виходить усяка нечисть.

На місце пожежі прибули 29 пожежників та 8 одиниць техніки. Через те, що будівля, що горить, стоїть окремо від інших будівель, загрози поширення вогню немає. А дивний колір диму фахівці пояснили пальним завантаженням складу. Станом на 22:30 пожежу вдалося локалізувати, але не повністю ліквідувати. Інформації про постраждалих, як і про причини пожежі, наразі немає.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в росії низка пожеж у військкоматах. Цього разу палії дісталися москви та Калузької області. Причини виникнення спалаху в будівлях військкоматів наразі залишаються невідомими.