Еще одна "республика"? На Брянщине объявили план "Эдельвейс": что это значит

Росгвардия усиливается сразу в четырех районах региона

После событий в Белгородской области на территории Брянщины ввели план "Эдельвейс". Он предполагает сбор всего личного состава МВД для пресечения преступлений террористического характера.

Об этом сегодня, 23 мая, сообщает один из популярных телеграм-каналов.

В то же время Telegram-канал Mash подтверждает данное сообщение и по информации из собственных источников отмечает, что что Росгвардия усиливается в Севском, Суземском, Трубчевском и Климовском районах региона.

Стоит отметить, что накануне, 22 мая, общий сбор — план "Эдельвейс", был объявлен в Белгородской области в связи с боевыми действиями. Какова причина введения плана на Брянщине — пока остается неизвестным. Официальной информации по этому поводу также пока нет.

При этом Губернатор Брянской области александр богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что утром 23 мая было обстреляно село Курковичи Стародубского муниципального округа. В то же время глава области заявил, что это якобы дело рук ВСУ.

"Пострадавших нет. В результате обстрела произошло возгорание двух домовладений, повреждена хозяйственная постройка. Оперативные службы работают на месте", — сказал он.

Курковичи на карте

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что с утра 23 мая на территории Брянской области случился масштабный пожар.