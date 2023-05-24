Про зіткнення в Бахмуті не повідомляється: свіжі карти боїв в Україні

Бахмут та Мар'їнка лишаються епіцентром боїв

Російська влада завершила "контртерористичну" операцію в Бєлгородській області та заявила, що розгромила РДК і легіон "Свобода Росії". Аналітики зазначають, що війська рф могли відтіснити опозиційні сили до прикордоння або за межі російської території.

У звіті ISW також йдеться про чутки, які розповсюджували деякі російські джерела про рейди українських сил на кордоні Харківської області з Бєлгородською областю рф. Підтвердження аналітики не знайшли.

За даними Генштабу ЗСУ, ворог наступав на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Відбиті 26 атак.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

На Куп’янському напрямку складна ситуація зберігається біля Масютівки — відбуваються бої. Російські джерела стверджують про просування окупантів поблизу Невського, однак ISW не знайшли візуального підтвердження цього твердження. Генштаб повідомляє, що на Лиманському напрямку ворог безуспішно наступав на Білогорівку. За даними DeepState Білогорівка Луганської області вже знаходиться в напівоточенні.

Карта бойових дій в Луганській області

Напередодні у зведенні Генштабу не повідомлялося про бойові дії в Бахмуті. Станом на ранок 24 травня про бої саме в місті не повідомлялося. Окупанти розміщали відео з позицій біля "літака" на околиці. Натомість стало відомо про атаки в бік Хромового. Українські офіційні особи стверджують, що на флангах Бахмута українські військові просунулися на кількасот метрів.

Карта бойових дій в Бахмуті

На Авдіївському напрямку ворог продовжує наземні атаки біля Первомайського. На Мар’їнському напрямку тривають атаки на Мар’їнку. Під час наступу на Авдіївку та Мар’їнку ворог здійснив напередодні щонайменше 19 атак.

Карта бойових дій в Донецькій області

Південь України

Російські окупанти продовжують готуватися до контрнаступу ЗСУ та вести оборону на півдні — вони встановлюють барикади проти човнів на Дніпрі та мінують береги. Вздовж доріг на окупований Крим побудували нові укріплення. Війська рф не припиняють обстріли прифронтової частини України. Російська сторона заявляє про десантну операцію на західному березі Дніпра.

Лінія фронту в Херсонській області

Лінія фронту в Запорізькій області

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна остаточно відкинула звинувачення у причетності до ситуації в Бєлгороді. Водночас стало відомо про можливість перегрупування військ рф внаслідок атаки в межах росії.