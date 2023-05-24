У росії задумалися про виведення частини підрозділів з України: до чого тут "бєлгородські диверсанти"

Окупанти задумалися про перегрупування

Через те, що відбувається в Бєлгородській області, російське військове керівництво задумалося про виведення частини окупаційної армії з України.

Як повідомила у коментарі "Українській правді" заступник міністра оборони України Ганна Маляр, у Москві порушили питання про перегрупування військ.

"Перед росіянами постало питання перегрупування своїх сил, тому що їм зараз потрібно це для вирішення ситуації у Бєлгородській області. А вони фактично всі сили кинули на українські фронти. Для них зараз стоятиме це питання", — сказала вона.

Крім того, Маляр зазначила, що Україна до того, що відбувається у Бєлгородській області, не має жодного стосунку. Оскільки за рейд взяли він відповідальність громадяни рф, це може бути їх внутрішньою справою.

"Україна не веде бойових дій на території росії. Нашим стратегічним завданням є повернення наших окупованих територій", — додала заступник міністра.

Як повідомлялося раніше, 22 травня бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" влаштували рейд по прикордонних населених пунктах Білгородської області.

Згідно з заявами міноборони рф всі члени ДРГ були ліквідовані, втім, в РДК заявляють, що ця інформація не відповідає дійсності.