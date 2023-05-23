Метушня на Білгородщині не вщухає: останні заяви та фото з місця

Російські добровольці висміяли заяву Міноборони росії, а губернатор Білгородської області розселяє людей з евакуації

"Російський добровольчий корпус" спростував заяви представників Міноборони росії та воєнкорів про те, що їх техніку знищено під час боїв у Бєлгородській області, а самих бійців ліквідовано. За словами російських добровольців, вони не мають втрат ні в живій силі, ні в техніці.

Про це вони повідомили у своєму Telegram-каналі, опублікувавши відео підтвердження своїх слів. А губернатор Білгородської області в’ячеслав гладов заявив, що мешканців кількох населених пунктів уже повернуто додому.

Так, російські ЗМІ вдень 23 травня з посиланням на спікера Міноборони росії ігоря конашенкова заявили, що нібито силовикам вдалося ліквідувати бійців РДК на території Білгородської області. На підтвердження цих слів були опубліковані кадри розбитої техніки з аналогічним маркуванням, як на техніці добровольців. Однак у РДК опублікували інше відео, на якому видно колону цілої техніки, що рухається.

"Ми не знаємо, які колони техніки знищив у своїх зведеннях пан конашенков, але "Російський Добровольчий Корпус" не має втрат", — йдеться в повідомленні.

Крім того, у мережі з’явилися фото нібито вбитих "українських диверсантів" у піксельній формі, як у ЗСУ. На землі в ряд лежали шість чоловіків без видимих ушкоджень та плям крові на одязі — їх намагалися видати за ліквідовану "українську ДРГ". Це російські добровольці теж назвали фейком і наголосили, що носять форму мультикам, а не піксель. Тим самим спростувавши слова російських пропагандистів про те, що частину добровольців знищено.

Поки РДК продовжує публікувати кадри просування російською територією, губернатор Білгородської області в’ячеслав гладов заявив, що частина жителів, яких вчора евакуювали, вже повернулися додому. Йдеться про населені пункти Грайворон та Головчино, а мешканців Гора-Поділ, Глотове та Козинки обіцяють повернути додому найближчим часом. У тих населених пунктах, які пройшли російські добровольці, немає електрики, зв’язку та водопостачання. Обіцяють 24 травня організувати підвезення продуктів та вирішити питання зі світлом до 15:00 завтрашнього дня. Але вночі відновлювальні роботи не вестимуться, зазначив губернатор.

Також він опублікував зруйновані будинки.

"Завтра ж почнемо подомовий обхід території — будинків та автомобілів зруйновано багато. Усі постараємося швидко відновити. Оглянули і трофей, американський із німецькими хрестами, який відбили наші в українців. З приводу пунктів тимчасового розміщення. Грайворонці та мешканці навколишніх сіл продовжують перебувати у Старому Осколі. Як тільки військові дозволять, ми відразу повернемо мешканців у власні будинки", — резюмував гладко.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в росії 23 травня вранці скасували режим контртерористичної операції у Білгородській області. Таке рішення було ухвалено у зв’язку з нібито "ліквідацією загрози безпеці для місцевих жителів".