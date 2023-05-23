Розгромили та вигнали? Бійці РДК у Бєлгородській області висміяли заяви Міноборони рф (відео)

Добровольці новими відео спростували інформацію Міноборони рф

Поки в Міністерстві оборони рф сміливо заявляють про нібито розгром "під час контртерористичної операції" добровольців, які зайшли на територію Бєлгородської області, в Російському добровольчому корпусі вважають зовсім по-іншому і сміються з подібних заяв.

Так, сьогодні, 23 травня, в мережі було опубліковано відео, на якому добровольці, як і раніше, перебувають на тих же позиціях і продовжують вести бій. Зокрема, у ролику засвітився колишній актор Кирило Канахін.

На другому ролику бійці Російського добровольчого корпусу проїхали одним із сіл, і ще раз "підтвердили" інформацію від Міноборони росії про повний "розгром".

Варто зазначити, що після заяв представників оборонного відомства, в Telegram-каналі Легіон "Свобода Росії" повідомили, що армія рф нічого не змогла протиставити групі патріотів-добровольців, а Легіон і РДК продовжують своєю чергою звільняти Бєлгородську область.

"Резервів у росії для реагування на військові кризи немає — всі військовослужбовці мертві, поранені або в Україні. рф абсолютно не захищена. У Бєлгородській області паніка, частково йде організована евакуація, але переважно відбувається стихійна втеча", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше політолог та конфліктолог Богдан Петренко розповів "Телеграфу" про чотири причини виникнення бойових дій у Бєлгородській області.