"Такі операції триватимуть": названо чотири головні причини атаки на Бєлгородщину

Після подій у Бєлгородській області рф змушена частина своїх військ залишати на кордоні

Бойові дії Російського добровольчого корпусу і легіону "Свобода Росії" в Бєлгородської області не варто сприймати як заходи щодо перенесення військових дій на територію рф.

Таку думку "Телеграфу" висловив політолог та конфліктолог Богдан Петренко.

"У березні та квітні цього року рейди РДК вже здійснювалися на території Брянської області. Однак цього разу йдеться про більшу операцію за розміром. І є низка причин для таких дій", — сказав він.

За словами Петренка, першою причиною є стримування агресора. Тобто необхідність розосередження військових сил противника по всьому периметру українського кордону.

"Фактично частина сил, які могли б використовуватися в бойових діях проти України, тепер будуть змушені стояти на кордоні. Знову ж таки, враховуючи умовну періодичність подібних заходів (раз на місяць), росіяни повинні сприймати, що такі операції будуть продовжуватися. Тому агресору доведеться ще більше відволікати на охорону кордонів сили та засоби, які могли б використовуватися в основному секторі бойових дій", — наголосив конфліктолог.

Друга причина полягає в демонстрації російському суспільству зростаючої підтримки формувань типу РДК. Богдан Петренко вважає, що це допоможе залучити до їхніх лав більше людей, які проти путінського режиму.

Третя причина, як зазначає політолог, може бути пов’язана із гучними заявами окупантів щодо нібито взяття ними Бахмута.

"Зрозуміло, що запевнення української сторони, що це не так, що там тривають бойові дії, росіяни не почують. І щоб вони не мали підйому бойового духу, необхідно щось, що вони точно почують. Щось, що зможе перебити у російській громадській думці ура-патріотичні російські меседжі про нібито взяття Бахмута. І сьогоднішні "привіти" з Бєлгородської області в цьому ракурсі — чудовий крок", — каже співрозмовник.

Четверта причина полягає у важливості подання сигналу росіянам, що війна, яку вони розв’язали, може торкнутися та їхньої країни також. Мета такого меседжу – сформувати антивоєнні настрої у суспільстві.

Повний текст з думками експертів про подію на Бєлгородщині читайте у нашому матеріалі: Атака на Бєлгородську область: що вона означає і чи буде продовження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у легіоні "Свобода Росії" назвали цілі атаки на Бєлгородську область.