Разгромили и выгнали? Бойцы РДК в Белгородской области высмеяли заявления Минобороны рф (видео)

Добровольцы новыми видео опровергли информацию Минобороны рф

Пока в Министерстве обороны рф смело заявляют о якобы разгроме "в ходе контртеррористической операции" добровольцев, которые зашли на территорию Белгородской области, в Русском добровольческом корпусе считают совсем по-другому и смеются над подобными заявлениями.

Так, сегодня, 23 мая, в сети были опубликованы видео, на котором добровольцы по-прежнему находятся на тех же позициях и продолжают вести бой. В частности, в ролике засветился бывший актер Кирилл Канахин.

На втором ролике бойцы Русского добровольческого корпуса проехали по одному из сел, и еще раз "подтвердили" информацию от Минобороны рф о полном "разгроме".

Стоит отметить, что после заявлений представителей оборонного ведомства, в Telegram-канале Легион "Свобода России" сообщили, что армия рф ничего не смогла противопоставить группе патриотов-добровольцев, а Легион и РДК продолжают в свою очередь освобождать Белгородскую область.

"Резервов у рф для реагирования на военные кризисы нет — все военнослужащие мертвы, ранены или в Украине. рф абсолютно не защищена. В Белгородской области паника, частично идет организованная эвакуация, но большей частью происходит стихийное бегство", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее политолог и конфликтолог Богдан Петренко рассказал "Телеграфу" о четырех причинах возникновения боевых действий в Белгородской области.