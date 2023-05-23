"Такие операции будут продолжаться": названы четыре главных причины атаки на Белгородщину

После событий в Белгородской области рф вынуждена часть своих войск оставлять на границе

Боевые действия Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" в Белгородской области не стоит воспринимать как меры по переносу военных действий на территорию рф.

Такое мнение "Телеграфу" высказал политолог и конфликтолог Богдан Петренко.

"В марте и апреле этого года рейды РДК уже осуществлялись на территории Брянской области. Однако в этот раз речь идет о более крупной операции по размеру. И есть ряд причин для таких действий", — сказал он.

По словам Петренко, первой причиной является сдерживание агрессора. То есть, необходимость рассредоточения военных сил противника по всему периметру украинской границы.

"Фактически, часть сил, которые могли бы использоваться в боевых действиях против Украины, теперь будут вынуждены стоять на границе. Опять же, учитывая условную периодичность подобных мер (раз в месяц), россияне должны воспринимать, что такие операции будут продолжаться. Поэтому агрессору придется еще больше отвлекать на охрану границ силы и средства, которые могли бы использоваться в основном секторе боевых действий", — подчеркнул конфликтолог.

Вторая причина заключается в демонстрации российскому обществу растущей поддержки формирований типа РДК. Богдан Петренко считает, что это поможет привлечь в их ряды больше людей, которые против путинского режима.

Третья причина, как отмечает политолог, может быть связана с громкими заявлениями оккупантов относительно якобы взятии ими Бахмута.

"Понятно, что заверения украинской стороны, что это не так, что там продолжаются боевые действия, россияне не услышат. И чтобы у них не было подъема боевого духа, необходимо что-то, что они точно услышат. Что-то, что сможет перебить в русском общественном мнении ура-патриотические российские месседжи о якобы взятии Бахмута. И сегодняшние "приветы" из Белгородской области в этом ракурсе – отличный шаг", — говорит собеседник.

Четвертая причина заключается в важности подачи сигнала россиянам, что война, которую они развязали, может коснуться и их страны также. Цель такого месседжа – сформировать антивоенные настроения в российском обществе.

Полный текст с мнениями экспертов о событии на Белгородщине читайте в нашем материале: Атака на Белгородскую область: что она означает и будет ли продолжение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в легионе "Свобода России" назвали цели атаки на Белгородскую область.