КТО скасували нібито тому, що загрозу для місцевих жителів ліквідовано

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що ухвалено рішення про відміну правового режиму контртерористичної операції (КТО) на території Бєлгородщині, який було запроваджено через бойові дії у регіоні.

Про це він написав у Telegram.

Рішення про скасування правового режиму нібито було прийнято у зв'язку з "ліквідацією загрози безпеці для місцевих жителів".

Нагадаємо, режим КТО було запроваджено на Бєлгородщині 22 травня після того, як Легіон "Свобода Росії" та "РДК" почали проводити операцію зі створення на території області "смуги безпеки" для захисту українців від російських обстрілів з прикордонних територій. Ще однією метою операції є звільнення росії від путінського режиму.

Як раніше повідомляв "Телеграф", боєць легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезаром" розповів, що жителі Бєлгородської області самі звернулися до представників легіону, який бореться на боці України, щоб ті провели в регіоні "демілітаризацію". За його словами, мешканці хотіли захисту від випадкового обстрілу території Бєлгородщини з боку російських військових.