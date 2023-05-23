Укр

В россии заявили, что режим контртеррористической операции в Белгородской области отменен - что известно

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Режим КТО действовал на территории области одни сутки Новость обновлена 23 мая 2023, 18:36
Режим КТО действовал на территории области одни сутки. Фото росСМИ

КТО отменили якобы потому, что угроза для местных жителей ликвидирована

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что принято решение об отмене правового режима контртеррористической операции (КТО) на территории Белгородщины в связи с боевыми действиями на территории региона.

Об этом он написал в Telegram.

Решение об отмене правового режима якобы было принято в связи с "ликвидацией угрозы безопасности для местных жителей".

Напомним, режим КТО был введен на Белгородщине 22 мая после того, как Легион "Свобода россии" и "РДК" начали проводить операцию по созданию на территории области "полосы безопасности" для защиты украинцев от российских обстрелов с приграничных территорий. Также целью этой операции является освобождение россии от режима Путина.

Как ранее сообщал "Телеграф", боец легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь" рассказал, что жители Белгородской области сами обратились к представителям легиона, который сражается на стороне Украины, чтобы те провели в регионе "демилитаризацию". По его словам, жители хотели защиты от случайных обстрелов территории Белгородщины со стороны российских военных.

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#Белгород #Отмена #Белгородская область #КТО