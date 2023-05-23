Неловко получилось: российский космонавт выболтал секрет путина (видео)

Олег Новицкий, добравшись до микрофона в кремле, "спалил" всю контору президента рф

Российский диктатор даже после отмены статуса пандемии для эпидемии коронавируса до сих пор продолжает мучить своих прихлебателей долгими карантинами. О маленьком секрете диктатора-параноика проболтался космонавт во время награждения в кремле.

Об это свидетельствует видео прямой трансляции из кремля.

Так, российский космонавт-инструктор Олег Новицкий, добравшись до микрофона в кремле, "спалил" всю контору президента рф.

"Извините, мы неделю молчали. На изоляции", — ляпнул Новицкий во время своего выступления по случаю награждения.

Напомним, что даже врачи теряются в догадках, зачем окружение путина идет на беспрецедентные карантинные меры. Сам путин уже весь обкололся вакцинами (сделал 4 только за прошлый год) и все-равно не подпускает к себе свое окружение без карантина. Например, главарь боевиков так называемой "ЛНР" сидел на нем так долго, что у него аж "жо**а разболелась".

Ранее мы писали, что СМИ узнали, в каких условиях живет окружение путина. Все, кто контактирует с диктатором, вынуждены сдавать десятки анализов и даже проходить суровый двухнедельный карантин перед встречей с ним.