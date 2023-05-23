Суета на Белгородщине не утихает: последние заявления и фото с места

Российские добровольцы высмеяли заявление Минобороны россии, а губернатор Белгородской области расселяет людей из эвакуации

"Русский добровольческий корпус" опроверг заявления представителей Минобороны россии и военкоров о том, что их техника уничтожена во время боев в Белгородской области, а сами бойцы ликвидированы. По словам российских добровольцев, у них потерь нет ни в живой силе, ни в технике.

Об этом они сообщили в своем Telegram-канале, опубликовав видео подтверждение своих слов. А губернатор Белгородской области вячеслав гладков заявил, что жители нескольких населенных пунктов уже возращены домой.

Так, российские СМИ днем 23 мая со ссылкой на спикера Минобороны россии игоря конашенкова заявили, что якобы силовикам удалось ликвидировать бойцов РДК на территории Белгородской области. В подтверждение этих слов были опубликованы кадры разбитой техники с аналогичной маркировкой, как на технике добровольцев. Однако в РДК опубликовали другое видео, на котором видно колонну движущейся целой техники.

"Мы не знаем, какие колонны техники уничтожил в своих сводках господин конашенков, но у "Русского Добровольческого Корпуса" нет потерь", — говорится в сообщении.

Кроме того, в сети появились фото якобы убитых "украинских диверсантов" в пиксельной форме, как у ВСУ. На земле в ряд лежали шесть мужчин без видимых повреждения и пятен крови на одежде — их пытались выдать за ликвидированную "украинскую ДРГ". Это российские добровольцы тоже назвали фейком и подчеркнули, что носят форму мульткам, а не пиксель. Тем самым опровергнув слова российских пропагандистов о том, что часть добровольцев уничтожена.

Пока РДК продолжает публиковать кадры продвижения по российской территории, губернатор Белгородской области вячеслав гладков заявил, что часть жителей, которых вчера эвакуировали, уже вернулись домой. Речь идет о населенных пунктах Грайворон и Головчино, а жителей Гора-Подол, Глотово и Козинки обещают вернуть домой в ближайшее время. В тех населенных пунктах, которые прошли российские добровольцы, нет электричества, связи и водоснабжения. Обещают 24 мая организовать подвоз продуктов и решить вопрос со светом до 15:00 завтрашнего дня. Но ночью восстановительные работы вестись не будут, отметил губернатор.

Также он опубликовал разрушенные дома.

"Завтра же начнем подомовой обход территории — домов и автомобилей разрушено много. Все постараемся быстро восстановить. Осмотрели и трофей, американский с немецкими крестами, который отбили наши у украинцев. По поводу пунктов временного размещения. Грайворонцы и жители окрестных сел продолжают находиться в Старом Осколе, в Яковлевском округе, Ивнянском и Ракитянском районах. Как только военные разрешат, мы сразу вернем жителей в собственные дома", — резюмировал гладков.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в россии 23 мая утром отменили режим контртеррористической операции в Белгородской области. Такое решение было принято в связи с якобы "ликвидацией угрозы безопасности для местных жителей".