"Освобождение" Белгородщины: кто въехал в рф на американской технике и какие последствия это может иметь для Украины

Как "вылазка" в российский регион отразится на отношениях Украины и Запада

В Белгородской области рф четвертые сутки продолжается военная операция с участием Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России". В частности, местные власти сообщают, что в ночь на 24 мая регион был атакован большим количеством БПЛА, в результате чего повреждения получили автомобили, административные здания и газопровод в Грайворонском округе.

По состоянию на сегодняшний день официальный Киев не признал свою причастность к "освободительному рейду" на территории россии, а также опровергает подчинение вышеупомянутых группировок Вооруженным силам Украины. В то же время в сети распространяются фотографии и видео, сделанные на месте событий в Белгородской области, на которых видно, что в ходе операции используется техника, похожая на ту, что Украине передавали западные партнеры в рамках военной помощи.

"Телеграф" выяснял, какие последствия может иметь передача Украиной вооружения неподконтрольной ей военной группировке для вторжения на территорию россии, и какую цель преследуют те, кто за этим стоит.

Запад доверяет официальной версии событий

Пентагон внимательно следит за информацией о якобы использовании западного оружия во время проведения операции Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" на территории Белгородской области, заявил спикер ведомства Пэт Райдер. Также чиновник отметил, что правительство США не получало от Украины и не одобряло запрос на передачу вооружения третьим сторонам и военизированным организациям вне ВСУ.

Русский добровольческий корпус

По словам спикера Госдепа Мэтью Миллера, в США "скептически относятся" к публикации фото и видео с места проведения рейда, которые якобы подтверждают использование военными группировками западной техники на территории россии.

"Мы видели много сообщений и нечетких картинок в соцсетях, а также много комментариев "диванных аналитиков", которые выдвигают претензии. Мы скептически относимся к точности (этих сообщений. – Ред .)", — цитирует представителя внешнеполитического ведомства США Укринформ.

Ранее, комментируя события в Белгородской области, в Госдепартаменте заявляли, что США не обеспечивают Украину возможностями для нанесения ударов за пределами ее территории и не поощряют украинское руководство к этому. В то же время, в ведомстве подчеркнули, что Киев сам принимает решение, как ему вести боевые операции.

В свою очередь, Минобороны Великобритании называет организаторов операции в Белгородской области "партизанами", отмечая при этом, что россия попытается использовать инцидент в свою пользу.

"Принадлежность партизан остается неподтвержденной, но российские антиправительственные группы взяли на себя ответственность. Россия почти наверняка использует эти инциденты для поддержки официальной версии о том, что она жертва войны", — говорится в отчете британского ведомства.

Украина путается в "показаниях"

Между тем, в комментариях Банковой по поводу событий в приграничных российских регионах прослеживается некоторая несогласованность. Так, по словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, Украина "не имеет непосредственного отношения" к рейду на Белгородщине.

В то же время, спикер ГУР МОУ Андрей Юсов назвал события в Белгородской области созданием "полосы безопасности" для защиты украинцев, подчеркнув, что операцию проводят исключительно граждане рф.

"Да, сегодня "Русский добровольческий корпус" и "Легион Свобода России", состоящие из граждан российской федерации, начали операцию по освобождению этих территорий Белгородщины от так называемого режима путина и отдвижения противника с целью создания определенной полосы безопасности для защиты украинского гражданского населения", — сообщили "Суспільне" в разведке.

Масла в огонь подливает и секретарь СНБО Алексей Данилов. В эфире телемарафона чиновник заявил, что Брянская, Курская, Воронежская область и другие регионы россии не могут быть в безопасности, ведь настроенные против путинского режима россияне могут поднимать протесты в любой точке россии. Более того, Данилов уверен, "что это будет постоянный процесс до нашей победы".

По словам военного обозревателя Дмитрия Снегирева, в ситуации с "рейдом" в Белгородской области вопросов больше, чем ответов. В частности, странным выглядит то, что группировки, которые, по официальной версии не подчинены ВСУ и являются внутренними силами рф, используют на территории россии американскую технику с нанесенными на нее казацкими крестами. Очевидно, что такое вооружение никто, кроме Украины, "российским партизанам" предоставить не мог.

Кроме того, 17 мая, за два дня до проведения операции на Белгородщине, на страницах обеих структур и российского оппозиционера Ильи Пономарева появилось фото командиров обоих подразделений, сделанное на территории режимного объекта ГУР МОУ. Вопрос, кто мог дать разрешение на фотографирование в такой местности и на публикацию этих фотографий не подконтрольным Минобороны "российским партизанам", тоже остается открытым.

"Вышеприведенные факты свидетельствуют о причастности РДК и легиона "Свобода России" к украинской разведке. Учитывая, что версии событий в Белгородской области от Офиса президента и от ГУ МОУ отличаются, эта несогласованность в заявлениях и действиях подставляет ОП. Не понятно только, была ли эта операция самодеятельностью Кирилла Буданова, все же согласовывалась с Генштабом", – отмечает эксперт в комментарии "Телеграфу".

Неоправданный риск

Очередное заседание министров обороны в формате "Рамштайн" состоится 25 мая. На онлайн-встрече главы оборонных ведомств обсудят усиление украинского ПВО, предоставление боеприпасов, а также передачу многоцелевых истребителей F-16, сообщает Укринформ.

Последний пункт особенно важен для Украины, ведь получение согласия Запада на передачу именно этих самолетов дается нам крайне сложно. По словам Дмитрия Снегирева, проведение операции с применением американского вооружения на территории россии не играет на руку Украине в вопросе предоставления нам новых видов техники.

"Подобные действия, особенно после сверхсложных и сверхважных встреч президента Украины с нашими стратегическими партнерами по дальнейшему оказанию нам военно-технической помощи, в том числе самолетов F-16, являются неоправданным риском. В условиях оказания нам этой помощи есть четко прописанные предостережения по ее применению, в частности — использование на территории россии. Мягко говоря, это должно было бы стать предметом служебного расследования", — объясняет обозреватель.

Легион "Свобода России". Фото: Facebook Илья Пономарев Фото: Facebook Илья Пономарев

По мнению аналитика Королевского института объединенных служб Нила Мелвина, успешная операция в Белгородской области может заставить кремль оттянуть войска от линии фронта и открыть бреши, пока Киев готовит большое контрнаступление, нанеся москве психологический удар, пишет Reuters.

По словам военного эксперта, данная операция является крупнейшим рейдом в рф с территории Украины с начала полномасштабного российского вторжения, и он почти наверняка был скоординирован с украинскими Вооруженными силами.

Украинские же военные аналитики относятся к данной операции более скептически, ведь с учетом рисков срыва дальнейшей передачи нам тяжелой техники, пока игра не стоит свеч.

По словам, эксперта по вопросам сектора обороны и безопасности Олега Старикова, "Белгородский рейд" имел целью внутреннюю дестабилизацию в приграничных регионах и отведение части оккупационных войск с линии фронта для обеспечения обороны атакованного участка границы рф.

"Действительно, сейчас из Подмосковья в Белгородскую область для подкрепления перебрасывают нацгвардию. Кроме того, на место событий прислали комиссию из москвы, которая должна выяснить, почему так плохо сработали пограничники и что произошло с их хвалеными оборонительными сооружениями. Несмотря на это, маловероятно, что этот инцидент приведет к катастрофической внутренней дестабилизации в россии. Движения вс рф с фронта пока также не наблюдается, поэтому говорить о результатах этой "вылазки" пока рано", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Использование РДК и легионом "Свобода России" на территории рф американской техники свидетельствует о недостаточном уровне подготовки данной операции, считает Олег Стариков. По словам эксперта, учитывая уровень "боевых действий" на Белгородщине, никакой потребности в вооружении такого класса не было, более того — в этих целях следовало бы использовать исключительно советские образцы техники, оружия и экипировки, чтобы версия с "российскими партизанами", которые разоружили местных военных, выглядела более реалистичной.

"Сейчас главной задачей для Украины станет отражение информационной атаки и отстаивание собственной версии событий. Если по совокупности фактов чаши этих весов склонятся не в пользу нашего сценария, могут быть сложности", — объясняет эксперт.