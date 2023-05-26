Новая диверсия в Москве: неизвестные устроили пожар на железной дороге

О происшествии в полицию сообщил очевидец

Череда диверсий на железных дорогах в россии продолжается и на сей раз неизвестные подожгли релейный шкаф в столице. Сейчас поджигателей разыскивает полиция.

Об этом пишет Telegram-канал "Baza", ссылаясь на собственные источники.

Так, инцидент произошел в ночь на 26 мая недалеко от станции "Чухлинка" в Восточном округе столицы. По словам одного из очевидцев случившегося, он увидел, как трое неизвестных взламывали замки.

"Сначала он решил, что это работники ж/д, но потом увидел пламя", — говорится в сообщении.

Поджигатели якобы заметили мужчину и скрылись с места происшествия, когда тот вышел из своего автомобиля. Очевидец также сообщил правоохранителям, что поджигатели убежали в сторону Рязанского проспекта.

Сейчас полиция занимается поиском неизвестных, совершивших поджог релейного шкафа. Возгорание, к слову, было ликвидировано спустя 30 минут. О последствиях не сообщается.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что с начала 2023 года в россии и на территории временно оккупированного Крыма произошло как минимум 57 попыток диверсий на ЖД, объектах Минобороны, а также на энергетических объектах.