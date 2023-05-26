Нова диверсія у Москві: невідомі влаштували пожежу на залізниці

Про подію в поліцію повідомив очевидець

Низка диверсій на залізницях у Росії триває і цього разу невідомі підпалили релейну шафу у столиці. Наразі паліїв розшукує поліція.

Про це пише Telegram-канал "Baza", посилаючись на власні джерела.

Так, інцидент стався в ніч проти 26 травня неподалік станції "Чухлинка" у Східному окрузі столиці. За словами одного з очевидців, він побачив, як троє невідомих зламували замки.

"Спочатку він вирішив, що це працівники залізниці, але потім побачив полум’я", — йдеться у повідомленні.

Палії нібито помітили чоловіка і втекли з місця пригоди, коли той вийшов зі свого автомобіля. Очевидець також повідомив правоохоронцям, що палії втекли у бік Рязанського проспекту.

Наразі поліція займається пошуком невідомих, які вчинили підпал релейної шафи. Займання, до речі, було ліквідовано через 30 хвилин. Про наслідки не повідомляється.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що з початку 2023 року в росії та на території тимчасово окупованого Криму відбулося як мінімум 57 спроб диверсій на залізниці, об’єктах Міноборони, а також на енергетичних об’єктах.