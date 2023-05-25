У Буданова подтвердили, что диверсанты-россияне все еще в рф: "Сопротивление набирает обороты"

Сопротивление в россии только продолжает набирать обороты

Пока российские добровольцы продолжают публиковать видео с Белгородской области в Главном управлении разведки министерства обороны Украины подтверждают, что часть "диверсантов" до сих пор остаются в россии.

Такое заявление сделал представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает "LB".

Он отметил, что сопротивление в россии только продолжает набирать обороты и при том, что часть РДК и Легиона "Свобода России" вышла из Белгородщины другая часть этих подразделений по прежнему остается там.

"Могу точно констатировать факт, что сопротивление на россии набирает обороты, и если говорить о последних событиях на Белгородщине, то определенная часть представителей РДК и Легиона остаются на территории рф и собственно продолжают борьбу и рекрутинг новых сторонников", — сказал Юсов.

Более того, по его словам, география сопротивления только расширяется, а его масштабы увеличиваются.

"Последние события на Белгородщине стали самым массовым вооруженным сопротивлением против путина… Это очень хорошо, что на территории рф есть люди, которые готовы бороться за будущее собственных общин, людей… Все больше жителей государства, которое называется российская федерация, понимают бесперспективного существования во главе с путиным", – подчеркнул военный.

Напомним, ранее мы писали о том, как выглядит КПП "Грайворон", где происходили стычки российских ополченцев с российской армией.

Также мы сообщали, что российские пропагандисты попали под обстрел с неизвестной стороны в Белгородской области.