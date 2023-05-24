Российские пропагандисты поймали "букет бавовны" в Белгородской области: разбежались кто куда (видео)

В обстреле россияне, естественно, обвинили Украину

Белгородская область россии, куда поперлись журналисты показывать последствия гражданской войны в "БНР", подверглась обстрелу с неизвестной стороны. Свой "букет бавовны" поймали и псевдожурналисты.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

По их словам, обстрел производился рядом с населенным пунктом Козинка, который расположен рядом с украинской границей. Услышав взрывы пропагандисты разбежались кто куда и знатно перепугались. В обстреле россияне, естественно, обвинили Украину, при этом уже давно известно, что именно оккупанты регулярно обстреливают украинские населенные пункты с таких приграничных сел.

По опубликованным видео нельзя сказать точно, есть ли среди россиян пострадавшие, но пропагандисты уверяют, что обошлось без жертв.

"Мина (предположительно 120 мм) упала примерно в ста метрах от группы", — жалуются россияне.

Также блогеры жалуются, что обстрел был якобы прицельным, а съемочной группе пришлось быстро переехать в другое место.

Напомним, ранее мы писали о том, что оккупанты опозорились с постановкой об уничтожении белгородских диверсантов.

Также мы сообщали, в Белгороде прогремели взрывы в зданиях ФСБ и МВД.