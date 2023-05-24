Белгородские диверсанты вернулись: рассказали о потерях, успехах и российских фейках (видео)

Операцию в Белгородской области можно назвать успешной

Восстание повстанцев в Белгородской области стало для россии настоящим позором. И пока пропагандисты пытаются отбелить репутацию своей армии нелепыми фейками сами "диверсанты" живые и здоровые рассказывают об успехах операции.

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на общую пресс-конференцию РДК и Легиона "Свобода России".

Командир РДК Вайт Рекс отметил, что их операцию в Белгородской области можно назвать успешной поскольку его бойцы "зашли на территорию рф и успешно ушли назад".

"Это территория врага, оккупированная территория нашей родины, поэтому любое пересечение границы для нас уже является успехом. Потому, что мы ведем там диверсионную, пропагандистскую, разведывательную деятельность", — говорит он.

По поводу того, откуда у российских добровольцев такая мощная техника, в частности, американского происхождения, там ответили, что эти внедорожники являются "перетрофеиными" у рф. То есть в какой-то момент на фронте ВСУ могла потерять её в ходе ожесточенных боев, а рф забрать, но теперь она снова вернулась в Украину.

Собственно таким же образом, утверждают бойцы, россияне и склепали фейки о подбитой технике диверсантов, просто привезя её с фронта. Свои потери в технике добровольцы всячески отрицают, как и потери в живой силе.

Техника, которую в рф выдают за технику повстанцев, но в РДК это опровергают

"Слава Богу у РДК есть только потери в легких раненых — у нас два трехсотых", — опровергает Вайт Рекс бредни российской пропаганды об уничтоженной технике и его бойцах, и добавляет, что наоборот у его батальона только "пополнения", показывая на стоящий у него за спиной российский БТР, который они "затрофеили" в рф.

В тоже время потери "Легиона" оказались несколько большими — двое погибших и 8 раненых.

"Общие потери за операцию составили 2 человека погибшими и 10 ранеными. В противовес лицемерным заявлениям пропагандистов, которые не в силах победить и поэтому рисуют нам огромные потери", — говорят в "Легионе".

Также в РДК отметили, что им уже приходят сообщения, например, от белгородцев, которые готовы присоединится к их движению. И не удевительно, ведь по словам "Свободы России" в Белгородской области они стали свидетелями беспринципности и жестокости путинских войск.

"Пока легионеры и проходили населенные пункты, не трогая местных жителей, ствольная артиллерия и авиация ВС РФ работала по мирным городам. Это та самая забота о гражданах, о которой говорят в Кремле?", — рассказывают бойцы.

Напомним, ранее мы писали о том, как сейчас выглядит КПП "Грайворон", откуда началась гражданская война в "БНР".

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