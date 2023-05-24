Оккупанты опозорились с постановкой об уничтожении белгородских диверсантов: фейк легко раскусили

Не прошло и суток с публикации якобы уничтоженной техники "диверсантов", как в сети уже разоблачили очередной обман россиян

Россия заявила о том, что якобы уничтожила повстанцев, которые устроили настоящую гражданскую войну на Белгородщине. В доказательство этому пропагандисты массово распространяют фото якобы уничтоженной техники "диверсантов" во время "контртеррористоческой операции". Впрочем, относительно достоверности этой информации есть очень большие сомнения.

Об этом пишет "Телевидение Торонто".

Не прошло и суток с публикации якобы уничтоженной техники "диверсантов", как в сети уже разоблачили очередной обман россиян. Так, например, бывший оператор тягача по ником @FluteMagician пишет в Twitter, что техника на фото могла быть захвачена в Украине раньше, или же доставлена ​​в россию из Ирана. Свои слова он подкрепляет такими аргументами:

На шинах вообще нет грязи : технику могли погрузить в траншею с бортовой платформы. "Даже малобюджетный фильм о войне не будет столь опрометчивым с реализмом", — пишет он.

: технику могли погрузить в траншею с бортовой платформы. "Даже малобюджетный фильм о войне не будет столь опрометчивым с реализмом", — пишет он. Humvee будто врезался в стену траншеи, но почва перед ним ровная . Это тяжелый автомобиль, который при ударе даже на медленной скорости будет смещать землю. Он также мог попасть туда с платформы;

. Это тяжелый автомобиль, который при ударе даже на медленной скорости будет смещать землю. Он также мог попасть туда с платформы; Передняя, приподнятая, шина не оставила следов на земле . Фактически, колесо вообще никогда ее не касалось, учитывая, что она должна была "как-то" преодолеть траншею;

. Фактически, колесо вообще никогда ее не касалось, учитывая, что она должна была "как-то" преодолеть траншею; Смещенный грунт под передней шиной справа налево — это потому, что машину толкали боком в траншее. Для постановки россияне, вероятно, использовали бортовой грузовик и кран — опустили транспорт на указанное место и толкали, чтобы придать более драматичную позу.

Кроме этого, как пишет The New York Times, ссылаясь на спикера Пентагона, в США пока не могут подтвердить подлинность изображения.

В добавок ко всему вышесказанному комментаторы поста привели еще несколько аргументов в пользу версии о постановке. Так, например, некоторые отметили, что на некоторых машинах была нанесена надпись "За Бахмут". Но, краска она выглядит свежей, хотя все остальные части машины выгорели. Это может свидетельствовать уже о том, что краска была нанесена уже поверх уничтоженной техники.

И пока россияне пытаются отмыться от очередного позора своими фейками в РДК, которые принимали участие в операции, показали видео, со своей техникой, которая спокойно ушла с территории рф.

Напомним, ранее мы писали о том, что происходило 22 мая в Белгородской области рф.

Также мы сообщали, в Белгороде прогремели взрывы в зданиях ФСБ и МВД.