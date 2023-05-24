Как сейчас выглядит КПП "Грайворон", откуда началась гражданская война в "БНР": фото и видео

В целом КПП теперь имеет удручающий вид

Россияне побывали на КПП "Грайворон" в Белгородской области, где 22 мая в россии началась гражданская война. Именно через него повстанцы проникли, его удерживали и через него-же и ушли пока российская армии беспомощно пыталась пресечь народный бунт.

Видео с Белгородщины публикует популярный российский Telegram-канал "Mash".

На опубликованных фото видно, что россиянам вместо КПП буквально осталось сидеть на руинах. Причем сами же авторы поста отмечают, что разрушения своим постройкам нанесла сама армия рф.

"Видны повреждения и другие последствия проведения контртеррористической операции… всё изрешечено осколками и пулями", — говорится в посте.

Также в кадры попала техника, которую приписывают "вражеской ДРГ". Однако, как мы уже писали ранее, в сети быстро раскусили наивные российские фейки.

В целом КПП теперь имеет удручающий вид, что является еще одним следствием путинской агрессии. Ведь если бы кровожадный диктатор не напал на Украину и не подавлял самих россиян, то никакие повстанцы против него вероятно бы и не восстали.

Напомним, ранее мы писали о том, что происходило 22 мая 2023 в Белгородской области росии.

Также мы сообщали, в областном центре Белгородской области прогремели взрывы в зданиях российских силовиков.