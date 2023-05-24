Белгородский рейд – это бумеранг, вернувшийся к создателям гибридной войны: анализ от генерала

Теперь агрессор пытается латать дыры в обороне и на границе

На третьи сутки после "атаки" на Белгородскую область рф бойцов "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и легиона "Свобода России" (ЛСР) ситуация остается не менее запутанной, чем 22 мая, когда всё началось. Российские власти и силовики рапортуют о "победе" и отмене режима контртеррористической операции в регионе. Представители РДК высмеивают эти заявления минобороны рф, а прокремлевские СМИ позорятся с постановочными кадрами якобы уничтожения "белгородских диверсантов" .

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко оценил для "Телеграфа" белгородский рейд с военной точки зрения.

Он напомнил, что россия ведет против Украины широкомасштабную войну, важной составляющей которой является война гибридная. А отцом ее теории и практики является начальник Генштаба вооруженных сил рф – Валерий Герасимов.

"Практическое применение этой теории россияне с 2014 года осуществляют в Украине, – отмечает Игорь Романенко. – Это и действовавшие в Крыму "зеленые человечки" и "вежливые люди", и "шахтеры и трактористы Донбасса", закупившие "в военторге" массу вооружений и боеприпасов. И прочие прикрытия для действий российских спецслужб и собственно военных. Но жизнь похожа на бумеранг. И те или иные проявления гибридной войны во всей красе теперь проявляются собственно на территории рф".

Эксперт напоминает, что ситуацию в Крыму и на Донбассе российская пропаганда выставляла не как сепаратизм (хотя так и было на самом деле, причем с прямым вмешательством в ситуацию спецслужб и вооруженных сил рф), а как некое "волеизъявление" народа, его "борьбу за свою свободу", против "узурпаторского режима".

А теперь, акцентирует генерал, мы наблюдаем, как этнические россияне пытаются противостоять реально узурпаторскому, террористическому режиму путина. Для начала предпринимая определенные действия на территории Белгородской, Брянской областей.

"С нашей точки зрения, они имеют на это полное право. Тем более что эти действия идут еще и на пользу ВСУ, безопасности Украины. Соответственно, их следует приветствовать и поддерживать. Что мы и делаем", – отмечает Игорь Романенко.

По мнению генерала, теперь рф придется снимать часть сил с фронта .

"80% российских военнослужащих находятся на украинской территории. Причем остро ощущается нехватка личного состава. Поэтому происходят постоянные передислокации сил: то агрессор бросает всё, что имеет на данном участке фронта, на штурм Бахмута, то на штурм Марьинки, то на попытку окружить Авдеевку. Как в русской пословице о "тришкином кафтане" – в одном месте отдирают, чтобы латать в другом. А теперь придется забирать определенные силы с фронта, или использовать резервы. А они ведь готовятся к нашим контрнаступательным действиям , формируя один корпус, две дивизии, а также полк морской пехоты, авиационную ударную группировку. По крайне мере, это анонсировано", – отмечает Игорь Романенко.

Он также акцентирует, что с той же целью россияне в мае усилили ракетные удары и атаки дронов, якобы срывая нашу подготовку к наступательным действиям.

"И было бы неправильно, если бы мы просто наблюдали за этим, ничего не предпринимая. Соответственно видим рейд на Белгородчине. Хоть, конечно, "это не мы". Пусть теперь агрессор пытается латать дыры в обороне и на границе. Мы же будем использовать любую возможность ослабить противника. В том числе с помощью россиян, которые борются за освобождение своей территории от путинской тирании", – подчеркивает генерал.

Кстати, в Главном управлении разведки Минобороны Украины уже акцентировали, что поддерживают РДК и ЛСР исключительно в плане обмена информацией.

"Более чем вялая реакция Кремля на происходящее в стиле "глубокой обеспокоенности", говорит сама за себя, – считает Игорь Романенко. – Похоже, там все в полном шоке, как после недавней потери всего за один день над Брянщиной трех вертолетов и двух самолетов. Применение нового оружия, неожиданного тактического приема приводит к эффективным действиям для нас – и к растерянности, а порой и панике в стане противника".

Генерал уверен, что такие подходы надо использовать и наращивать, привлекая к ним наших союзников среди россиян.

"Переход частей регулярной армии рф на правильную сторону пока вряд ли возможен. Для начала нужно нанести решительное поражение оккупационной группировке вооруженных сил страны-агрессора. Что вполне вероятно в перспективе, когда посыплется фронт, причем еще более глобально, чем это было в Харьковской области в прошлом году. Пока же можно лишь констатировать, что путинский режим и силовики, его поддерживающие, ошеломлены последними событиями как в Брянской, так и в Белгородской областях", – заключает Игорь Романенко.