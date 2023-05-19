Почему россияне возобновили ночные удары по Украине: в ВСУ дали ответ

Основными целями врага являются военные, инфраструктурные объекты, оборонные предприятия и военная техника

Российские оккупанты продолжают атаковать Украину ракетами и дронами, а ночное время для этого захватчики выбирают неслучайно. Однако после возобновления массированных ударов по украинским городам, никаких изменений в тактике врага не было замечено.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк во время телемарафона.

Она отметила, что атаковать Украину ночью — любимое дело россиян на данном этапе. Поскольку обнаружить воздушную цель врага сложнее, оккупанты таким образом пытаются истощить украинскую ПВО.

"Действительно ночью немножко труднее выявлять цели, попытки внести раскол в общество в ожидании того самого активного развития событий на линии фронта и попытки расшатать внутреннее состояние в стране — Где же оно? Где же та победа", — отметила Гуменюк.

Подобные события Украина уже переживала, когда все ждали освобождения Херсона.

"Очень долго и часто спрашивали, когда же вы возьмете Херсон. Всему свое время. И надо понимать, что в военном деле есть моменты, когда сохраняется абсолютная тишина, для того, чтобы потом были положительные результаты такие, которые мы ожидаем", — добавила она.

В то же время спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии РБК-Украина заявил, что тактику ракетных обстрелов по нашей стране россия не изменила. По-прежнему ее основными целями являются военные, инфраструктурные объекты, оборонные предприятия и военная техника.

"Ошибочно говорить о том, что враг изменил тактику ракетных атак. Можно говорить об изменении вектора атак, интенсивности, характера целей", — подчеркнул Игнат.

Враг пытается рассредоточить внимание нашей противовоздушной обороны, делая при этом комбинации различных способов поражения. К примеру, как в ночь на 19 мая, захватчики запустили дроны и ракеты.

"Сейчас у россиян есть определенные цели, у каждой свой приоритет — это наши военные объекты, объекты критической инфраструктуры, важные стратегические объекты, оборонные предприятия, склады, скопления войск и особенно западная техника и боеприпасы", — подытожил Юрий Игнат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во время ночной атаки по Украине в ночь на 19 мая российские оккупанты запустили по нашим городам более 20 дронов и шесть ракет. В Воздушных силах Украины раскрыли подробности этого происшествия.