Ночная атака террористов на Киев: все обнаруженные воздушные цели врага уничтожены

Рашисты снова запустили по столице баражирующие боеприпасы Shahed

Воздушная атака на столицу, которую российский враг совершил в ночь на пятницу, 19 мая, не достигла своих целей.

Об этом сообщил Сергей Попко, начальник Киевской городской военной администрации.

"Десятая воздушная атака на столицу за 19 дней мая! С интервалом между последними — меньше суток. Такова майская интенсивность "воздушного огня" врага по Киеву. Последняя воздушная тревога в столице связана с применением агрессором БПЛА", — отмечают в КМВА.

По предварительным данным, рашисты снова запустили по столице баражирующие боеприпасы Shahed. По тактическому обзору, отмечаюсь в администрации, это было нападение в несколько волн, с короткими интервалами между атаками.

Такой тактикой кремлевское зло пытается истощить нашу ПВО, а также психологически влиять на гражданское население. Не дождутся! Все обнаруженные воздушные цели, которые двигались в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны. за отличную работу! Данные оперативного сведения обновляются и уточняются ", — говорится в сообщении.

Напомним, что ночью в ряде городов Украины раздавались взрывы и мощно работала ПВО.