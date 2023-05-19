В Киеве и ряде областей объявлена тревога: работает ПВО

Угроза с воздуха – возможны удары БПЛА и ракет

Новые сутки начались с предупреждения граждан: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога.

Сразу после начала суток 19 мая в ряде регионов прозвучали сирены, извещающие о воздушной тревоге.

Сначала тревоги объявили на Востоке страны, затем сирены включили и в столице.

Если в вашем регионе тревога – немедленно направляйтесь в укрытие.

Между тем, "Телеграф" собирает всю актуальную информацию о ситуации в регионах, в которых есть угроза вражеской атаки.

Напомним, что 16 мая россия массированно атаковала Киев ракетами разных типов и беспилотниками. По словам главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, было выпущено 18 ракет, и все они были сбиты. Среди сбитых ракет были также аэробалистические "Кинжалы".