В Кривом Роге прозвучали взрывы

Местных просят не выкладывать в Сеть последствий атак врага

Во время масштабной воздушной тревоги в ночь на 19 мая в Кривом Роге Днепропетровской области раздался взрыв.

Об этом написал в своем Telegram глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Он призвал не фиксировать ничего на фото и видео, ведь какими-либо кадрами с работой ПВО или прилетами может воспользоваться враг.

" Ничего не снимать и не выкладывать в интернете. Берегите себя и своих близких, воздушная тревога продолжается ", — написал он.

Напомним, что ночью 19 мая по Украине начала распространяться масштабная воздушная тревога. Ее объявили в Киеве и впоследствии она распространилась почти на всю территорию Украины. Также существует возможность запуска врагом ракет.