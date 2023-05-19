Взрывы в Киевской области: работает ПВО
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Жителей столичного региона просят оставаться в укрытиях
Враг продолжает очередной масштабный воздушный обстрел мирных городов Украины.
Территория практически всей страны стала красной.
Также предпринимается попытка налета на столичный регион – о взрывах сообщают в социальных сетях.
В то же время власти уверяют об отсутствии опасности – причиной звуков взрывов стала работа противовоздушной обороны.
Об этом написал в Telegram начальник Киевской КГГА Сергей Попко.
"Вокруг воздушного пространства Киева работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою !", — отметил он.
Напомним, что звуки взрывов этой ночью также звучали в Кривом Роге.