Враг ударил "Калибрамы" и "Шахедами": в ВСУ отчитались о последствиях ночной атаки

Большую часть вражеских воздушных целей удалось уничтожить

В ночь на 19 мая российские оккупанты атаковали Украину с северного и юго-восточного направлений дронами-камикадзе "Shahed-136/131", а также крылатыми ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море. Стали известны подробности этого происшествия.

Как сообщили в Telegram-канале Воздушных сил Украины, этой ночью были зафиксированы пуски 22-х ударных беспилотников "Шахед", а также шести ракет "Калибр".

Отмечается, что большую часть вражеских воздушных целей украинским военным удалось успешно уничтожить.

"В ходе этой ночной атаки силами и средствами противовоздушной обороны воздушных командований "Центр", "Запад" и "Юг" Воздушных Сил ВС Украины уничтожены три крылатые ракеты и 16 ударных дронов", — говорится в сообщении.

Отметим, что в Киевской городской администрации отметили интенсивность "воздушного огня" врага в мае, так как эта атака стала уже десятой по улице за 19 дней этого месяца. При этом разрыв между последними составляет меньше суток.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 18 мая российские захватчики совершили массированный ракетный удар по украинским городам. Страна-агрессор выпустила 21 крылатую ракету и практически все из них удалось сбить.