Времени больше нельзя терять: Буданов рассказал, чего не хватает для контрнаступления ВСУ
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Украина должна как можно скорее освободить украинцев, которые остаются в оккупации
Контрнаступление ВСУ может начаться в любой момент, так как у Украины есть необходимый минимум вооружения. Но, чтобы окончательно выгнать россиян с территории Украины, нужно больше оружия и припасов, в том числе и западных истребителей.
Об этом в интервью японскому телеканалу NHK рассказал глава ГУР МОУ Кирилл Буданов. По его словам, из-за регулярных зверств россиян в оккупации Силам обороны больше нельзя медлить.
"Многие мирные жители все еще находятся под российской оккупацией, и времени больше нельзя терять. У нас уже есть необходимый минимум вооружений. Могу лишь сказать, что это скоро начнется (контрнаступление, — ред.)", — сказал Буданов.
Несмотря на это, главный разведчик Украины добавил, что это не означает прекращения военной поддержки Украины. Чтобы выгнать оккупантов, ВСУ должны иметь преимущество в силе, а для этого необходимо больше артиллерии, тяжелой техники, боеприпасов и другого вооружения.
"Мы должны выбить россию с нашей территории. Мы должны использовать все наши силы и средства для достижения этой цели. Нам нужны большие запасы оружия и боеприпасов для успешного продления операции", — подчеркнул Буданов.
Ранее Кирилл Буданов объяснил, почему контрнаступление так долго не начинается. По его словам, публичное обсуждение готовящейся атаки — это часть информационной атаки на россиян, чтобы деморализовать и запутать их. Однако у этого приема есть побочные явления.
Также "Телеграф" рассказывал о том, что ВСУ продвигаются в Бахмуте, уничтожая наемников "Вагнера" и регулярных российских солдат. По словам украинского полковника, "повар путина" евгений пригожин уже и рад покинуть город, чтобы сохранить жизни своих солдат, но руководство россии не дает на это добро.