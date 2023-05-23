Времени больше нельзя терять: Буданов рассказал, чего не хватает для контрнаступления ВСУ

Украина должна как можно скорее освободить украинцев, которые остаются в оккупации

Контрнаступление ВСУ может начаться в любой момент, так как у Украины есть необходимый минимум вооружения. Но, чтобы окончательно выгнать россиян с территории Украины, нужно больше оружия и припасов, в том числе и западных истребителей.

Об этом в интервью японскому телеканалу NHK рассказал глава ГУР МОУ Кирилл Буданов. По его словам, из-за регулярных зверств россиян в оккупации Силам обороны больше нельзя медлить.

"Многие мирные жители все еще находятся под российской оккупацией, и времени больше нельзя терять. У нас уже есть необходимый минимум вооружений. Могу лишь сказать, что это скоро начнется (контрнаступление, — ред.)", — сказал Буданов.

Несмотря на это, главный разведчик Украины добавил, что это не означает прекращения военной поддержки Украины. Чтобы выгнать оккупантов, ВСУ должны иметь преимущество в силе, а для этого необходимо больше артиллерии, тяжелой техники, боеприпасов и другого вооружения.

"Мы должны выбить россию с нашей территории. Мы должны использовать все наши силы и средства для достижения этой цели. Нам нужны большие запасы оружия и боеприпасов для успешного продления операции", — подчеркнул Буданов.

Ранее Кирилл Буданов объяснил, почему контрнаступление так долго не начинается. По его словам, публичное обсуждение готовящейся атаки — это часть информационной атаки на россиян, чтобы деморализовать и запутать их. Однако у этого приема есть побочные явления.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что ВСУ продвигаются в Бахмуте, уничтожая наемников "Вагнера" и регулярных российских солдат. По словам украинского полковника, "повар путина" евгений пригожин уже и рад покинуть город, чтобы сохранить жизни своих солдат, но руководство россии не дает на это добро.