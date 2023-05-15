Когда начнется контрнаступления ВСУ: Зеленский сделал новое заявление

Глава государства говорит, что Украине нужно немного времени

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление том, что Украина ведет подготовку к важным контрнаступательным действиям, которые долгое время анонсируются и вызывают настоящую панику у оккупантов. Однако для того чтобы их начать, необходимо еще немного времени.

Называть точную дату начала контрнаступления ВСУ глава нашего государства отказался, но сделал намек, что произойти это может уже в ближайшее время. Об этом пишет CNN.

"Нам действительно нужно еще немного времени. Не слишком много, прежде чем начать долгожданное контрнаступление", — сказал Владимир Зеленский.

Премьер Британии Риши Сунак в свою очередь заявил о переломном моменте в полномасштабной войне.

"россия совершила неспровоцированное и незаконное нападение на украинский народ. Она совершает ужасные военные преступления… Великобритания будет неизменно поддерживать Украину и ее народ, чтобы защитить себя от этой агрессии", — подчеркнул он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в новом опросе от компании Active Group украинцы дали ответ на вопрос "Готова ли Украина к контрнаступлению?".