Наемники уже заканчиваются: генерал объяснил, выйдут ли "вагнеровцы" из Бахмута

пригожин явно хочет уйти из Бахмута, потому как желает сохранить остатки своего состава

Главарь ЧВК "Вагнера евгений пригожин заявил, что его наемники покинут Бахмут 25 мая, а вместо него могут отправить "Ахмат", однако последние "воины" не так сильны, как "вагнеровцы" и мотивации у них нет никакой. Потому такой вариант маловероятен. В российское воеено-политическое руководство тем временем будет делать все, чтобы выхода наемников "Вагнера" не произошло.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в интервью изданию РБК-Украина.

"Вагнеровцы" однозначно мощнее "Ахмата". Не потому, что они великие воины, хотя там и были более подготовлены подразделения. А потому, что они достигали результата кровавой дисциплиной и насилием. А у чеченцев какая может быть мотивация? Их россия и без того разорвала. Она им принесла столько потерь, чтобы за нее еще ложить жизнь? К тому же они, как правило, исполняли роли "полицаев" на оккупированных территориях. Поэтому эта тема быстро умерла и сейчас я считаю такую замену маловероятной", — считает полковник.

По его мнению, пригожин явно хочет уйти из Бахмута, потому как желает сохранить остатки своего состава и вместе с тем репутации. Ведь он понимает, что дальше их там ждет кровавый разгром.

"пригожин – не военный, он просто авантюристический бизнесмен. Но он видел, что генерал Сырский устроил на Харьковщине, когда регулярная армия просто убегала, куда видит. И он отдает себе отчет, что командующий может организовать дальше для "вагнеровцев". Пригожин прекрасно понимает, что рано или поздно (вероятнее всего – рано) его просто разобьют вдребезги. Поэтому, на мой взгляд, этим страхом и пониманием своих перспектив и продиктовано его заявление", — подчеркнул Череватый.

Все "фриковские" заявления главаря ЧВК "Вагнера" в последние месяцы – это результат понимания, что его наемники уже заканчивается.

"Он (пригожин, — Ред.) не большой военачальник, но в общем-то не глупый человек. И его советники среди силовиков ежедневно отчитываются о потерях и дают какие-то разведданные. Он правильно составил два фактора. Например, за прошедшие сутки у них 120 убитых и 144 раненых, то есть рота убитых и рота раненых – это очень много. Поэтому он понимает, что время уже уходит и остатки его главного капитала – ПИК, благодаря которому он хотел обрести какую-то политическую субъектность – иссякают", — говорит полковник.

Также он говорит о том, что если пригожину сейчас удастся вывести "вагнеровцев" из Бахмута, у него будут сильнейшие боевики. Поэтому он хочет сохранить один из самых мощных активов.

"Часть его дохода – это как раз операции в странах, где есть локальные конфликты и где есть возможности зарабатывать на нефти, газе, алмазах. Но у него есть и более важная цель. Многие аналитики говорят, что россия приближается к большой смуте. И каждый солидный человек там стремится создать свой НДС. У него она уже есть и у него она пока самая мощная, даже несмотря на нанесенные им потери. Если ему удастся сейчас сбежать из Бахмута, то у него будут сильнейшие боевики. Сейчас их можно приравнять к среднестатистической армии стран Центральной или Восточной Европы. Поэтому ему хочется сохранить один из самых мощных активов, который поможет ему отстоять свой бизнес, жизнь и будущее", — считает представитель Восточной группировки войск ВСУ

По мнению Сергея Череватого, со стороны российского руководства, вероятнее всего, будут прилагаться всевозможные усилия, чтобы "вагнеровцы" не вышли из бахмута 25 мая.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале мая пригожин уже заявлял, что выведет своих "воинов" из Бахмута и передаст позиции солдатам рамзана кадырова. Однако этого так и не произошло.