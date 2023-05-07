Кадыровцы могут заменить вагнеровцев в Бахмуте: ISW рассказали о последствиях такой рокировки

ВСУ контролирует 2,5 кв км Бахмута

После заявлений финансиста ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о несостоятельности вести наступление в Бахмуте из-за бездействия российского минобороны, о готовности заступить на его место заявил председатель Чечни рамзан Кадиров. Пригожин опубликовал письмо, в котором говорилось, что вагнеровцы передадут кадыровцам позиции в полночь 10 мая — он уверен, что "Ахмату" удастся захватить Бахмут.

Как считают аналитики Института изучения войны, эти двое хотят представить Минобороны РФ и регулярные войска как неэффективные. В случае неудач, они могут обвинить минобороновцев в неспособности поддерживать усилия наступления — то, что сейчас делает пригожин. Если же Минобороны не даст сделать ротацию кадыровцев на вагнеровцев, то это даст кадырову и пригож возможность делать гипотетические заявления о своей способности захватить город.

И хотя чеченские войска менее деградированы, они не были "причастны к решительным наступательным операциям", отмечают в ISW. Поэтому предположение кадырова, что его войску удастся быстро продвинуться, — типичное бахвальство без знания тактического положения. Отмечается также и символизм выбранной даты — в полночь 10 мая, чтобы отойти от Дня победы. Войска не могут исчерпать силы в конкретный особый момент.

Минобороны РФ не дало официального ответа на такие заявления. По мнению аналитиков, войска России переходят к оборонным операциям на фоне приближения украинского контрнаступления и такая зацикленность пригожина на Бахмуте может противоречить общей цели регулярной армии. Также выдвигается предположение, что у россии нет резервов, которые они могут направить в Бахмут, если вагнеровцы не смогут поддерживать там наступление.

"Молчание Министерства обороны, вероятно, свидетельствует о сознательном решении не компенсировать деградацию "Вагнера" или ожидаемый гнев пригожина, хотя отсутствие реакции дает пригоже больше пространства для маневра, чтобы сформировать общую реакцию на деприоритизацию наступления в Бахмуте", — пишут аналитики.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в последние дни продвижение вагнеровцев в Бахмуте замедлилось. Однако они все равно имеют незначительные успехи в городе. Украинские военные контратакуют врага на окраинах Бахмута.