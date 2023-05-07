ВСУ контратаковали на нескольких направлениях: свежие карты боев в Украине

Оккупанты активизировались на Купянском направлении

Кадыровцы готовы сменить вагнеровцев в Бахмуте. Минобороны России никак не прокомментировало такое заявление. Однако даже если такой маневр удастся, предположение, что "Ахмату" удастся быстро продвинуться в Бахмуте, является преувеличением.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете. Они отмечают, что хотя чеченские силы и менее деградированы, они не были причастны к серьезным наступательным операциям и тактическая ситуация на месте также должна быть учтена. Между тем, враг продолжает понемногу продвигаться в Бахмуте, утверждают аналитики по данным геолокации.

Генштаб сообщает, что тяжелые бои за Бахмут и Марьинку продолжаются. Наступление враг ведет на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки враг совершил 50 атак.

Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

На Купянском направлении войска России наступали близ Синьковки (8 км к северо-востоку от Купянска). На Лиманском направлении — в направлении Белогоровки (12 км к югу от Кременной) и Спорного (25 км к югу от Кременной). Россияне заявляют, что украинские войска контратаковали в направлении Лисичанска, однако аналитики не наблюдали визуального подтверждения.

Карта боевых действий в Луганской области

В Бахмуте продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты могли продвинуться в западном Бахмуте, утверждают карты геолокации. По данным из российских источников, Силы обороны Украины контратакуют вблизи Хромового. В Генштабе Украины сообщали, что российские войска вели неудачные наступательные операции вблизи Богдановки, Ивановского, Предтечиного и Нью-Йорка.

Карта боевых действий в Бахмуте

Наступательные действия на Авдеевском направлении не зафиксированы, на Марьинском под ударом Марьинка. Аналитики считают, что украинские войска могли провести успешную контратаку юго-западнее Авдеевки в районе Водяного.

Карта боевых действий в Донецкой области

Юг Украины

В Крыму россияне заявляют про использование баллистических ракет малой дальности "Гром-2". Вроде бы их сбили возле села Старый Крым. В Запорожской области продолжается нагнетание об украинском контрнаступлении. Оккупанты и коллаборанты заявили, что наступление ВСУ может начаться в ближайшее время — погода улучшилась и земля подсохла. Частичная эвакуация проводится оккупантами в 18 городах. Враг продолжает обстреливать юг Украины.

Линия фронта в Запорожской области

Линия фронта в Херсонской области

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в оккупированном Крыму все чаще слышны взрывы. Не исключением стала и ночь на 7 мая. Звуки взрывов звучали от Казачьей бухты и мыса Фиолент.