Оккупанты смещают фокус на оборону: свежие карты боев в Украине

Украинские военные проводят локальные контратаки

Враг продолжает давить на востоке Украины, в том числе в Бахмуте. Однако аналитики отмечают, что длительная настойчивость вагнеровцев в атаках в Бахмуте не соответствует общему замедлению темпов российских наступательных операций в других местах фронта. Похоже, что войска рф смещают фокус на оборону в подготовке к контрнаступлению ВСУ. В таком случае минобороны рф должно было начать накопление снарядов и заявления вагнеровцев о нехватке боеприпасов и угроз выйти из Бахмута из-за этого, косвенно это подтверждают.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Отмечается также, что враг продолжает атаковать вблизи Кременной, Авдеевки и Бахмута.

Число атак не снижается — отражено около 50. По данным Генштаба ВСУ, враг сосредоточен на наступлении на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

За последние сутки на Купянском и Лиманском направлении активного наступления врага не отмечено, однако накануне враг атаковал к югу от Кременной. По данным DeepState, продолжаются локальные бои вдоль линии столкновения.

Карта боевых действий в Луганской области

Враг продвинулся в северо-западном Бахмуте в направлении Хромового. Войска РФ атаковали также в направлении Григорьевки (9 км к северо-западу от Бахмута), Ивановского (6 км к западу от Бахмута), и Нью-Йорка (30 км к юго-западу от Бахмута). ISW не заметила признаков ухода украинских войск с позиций к востоку от канала Северский Донец Донбасса, что свидетельствует о том, что украинские силы сохранили по крайней мере одну критическую наземную линию связи с Бахмутом. Россияне заявили об ограниченных контратаках ВСУ вблизи Бахмута в районах Богдановки, Григорьевки, Ивановского и Клищиевки (5 км юго-западнее Бахмута). Аналитики отмечают, что такие контратаки являются частью текущей модели локализованных украинских контратак в целом в области.

Карта боевых действий в Бахмуте

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Авдеевки, на Марьинки. Враг продолжает обстрелы. Бывший россофицер Игорь Гиркин заявил об успешной контратаке ВСУ и отвержении россиян с позиций к западу от Никольского (27 км юго-западнее Донецка), однако ISW не может подтвердить.

Карта боевых действий в Донецкой области

Юг Украины

Оккупанты не прекращают артиллерийские обстрелы. Между тем, на оккупированных территориях хотят вывезти 70 тысяч жителей Запорожской области под видом эвакуации. Оккупантов интересуют 18 населенных пунктов вдоль южного берега Каховского водохранилища и вдоль российских наземных линий связи примерно в 20-40 километрах от линии фронта. В отчете говорится, что расположение этих населенных пунктов так далеко от нынешней линии фронта свидетельствует о том, что российские войска планируют провести контролируемый боевой уход со своих нынешних позиций на подготовленную линию обороны, не пытаясь удержать линию столкновения в случае возможного украинского контрнаступления. Однако отмечается, что такие приготовления не указывают на то, что украинское контрнаступление пойдет именно по этому пути. Российские и оккупационные власти, вероятно, воспользуются растущим страхом относительно возможного украинского контрнаступления, чтобы оправдать дальнейшее массовое переселение украинских гражданских.

Линия фронта в Запорожской области

Ранее "Телеграф" сообщал, что два южных района Запорожской и Днепропетровской областей получили перед выходными предупреждение — на улицу выходить не стоит. Также продолжается получение помощи от западных союзников ЕС выделяет Украине значительную сумму на снаряды.