Вернем всех наших людей из неволи рф: Зеленский об освобождении защитников "Азовстали" (видео)

Президент поблагодарил каждого и каждого, кто помогает защищать свободу и жизнь украинцев

Украине удастся вернуть всех наших людей из российского плена. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении 6 мая. Таким образом, украинский лидер страны отреагировал на освобождение 45 защитников и защитниц Азовстали.

"Сегодня же нашей команде удалось вернуть из российского плена еще 45 наших воинов. 42 защитника Украины и три защитницы. Они все защищали "Азовсталь". Нацгвардейцы. 35 рядовых и сержантов, десять – офицеры. Мы должны вернуть и вернем всех наших людей из русского неволи! Я благодарю нашу команду, которая занимается обменами. Буданов, Ермак, Усов, Малыш, Лубинец. Спасибо, ребята!", — заявил глава Украинского государства.

Также президент Зеленский рассказал о еще одном важном событии, которое, наверняка окажет влияние на будущее нашего государства – коронацию в Великобритании Короля Чарльза ІІІ и Королевы Камилы.

"От имени всего украинского народа я поздравляю Их Величества – настоящих друзей Украины – с этим историческим событием, которое начинает новую эпоху британской монархии. Желаю Королю Чарльзу ІІІ долгих лет успешного правления, а народу Соединенного Королевства – процветанию и общих с нами побед", — заверил украинский лидер.

По словам Владимира Зеленского, для него было честью встретиться лично с Его Величеством в Лондоне, и он помнит разговор с Чарльзом ІІІ.и его искренние эмоции к Украине и украинцам.

"Спасибо за поддержку! Спасибо всем британцам! Спасибо каждому и каждому, кто помогает защищать жизнь и свободу !", — резюмировал президент нашего государства.

Ранее Телеграф писал о том, что Владимир Зеленский получил в подарок от президента Чехии Петра Павела легендарный чешский пистолет CZ 75 – как символ несокрушимости народа Украины в борьбе с российским агрессором.