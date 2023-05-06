Украина вернула из плена десятки защитников "Азовстали": что известно (фото, видео)

Среди освобожденных защитников 35 рядовых и сержантов и 10 офицеров

Украина вернула из плена еще 45 защитников мариупольской "Азовстали", все они являются бойцами подразделения Нацгвардии, которое было создано 9 лет назад.

Как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, среди них 42 защитника и три защитницы, принимавших непосредственное участие в боях за Мариуполь.

Он добавил, что среди освобожденных нацгвардейцев есть 10 офицеров. Хоть Ермак напрямую не говорил о том, что речь идет о бойцах "Азова", однако он намекнул, что подразделение было создано "на азовских берегах".

"Среди них есть воины, женившиеся на обороне Мариуполя, на "Азовстали", — написал чиновник.

Глава ОПУ добавил, что в числе вернувшихся домой военнослужащих есть боец, который попал в плен во время Широкинской операции в 2015 году, провел в плену 2,5 года, а затем после освобождения вернулся в ряды украинских защитников и во второй раз попал в плен уже после боев за Мариуполь.

"Слава украинским героям! Мы счастливы, что вы дома!", — добавил Ермак.

Как сообщалось ранее, уполномоченный по лицам, пропавшим без вести Олег Котенко ранее говорил, что около 7 тысяч украинских военных числятся пропавшими без вести, при этом около 60-65% из них скорее всего находятся в плену.