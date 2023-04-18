Неизвестны судьбы тысяч: в Украине назвали количество пропавших без вести бойцов ВСУ

Многие из этих людей могут быть в плену

В Украине озвучили данные по поводу пропавших без вести военных. Цифры хоть и отличаются от озвученных ранее, но все-равно — это тысячи.

Количество пропавших без вести украинцев назвал Уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко.

"Цифра такая действительно есть, она чуть-чуть больше семи тысяч, и мы рассчитываем на то, что те люди, которых мы разыскиваем как пропавшие без вести, они все же пленные. Я думаю, что этот процент гораздо больше по без вести пропавшим, он где-то 60-65% — это уже такая статистика у нас. Это живые люди, находящиеся в плену. Другие, к сожалению, это погибшие", — сказал Котенко, отвечая на вопрос, сколько украинских военных сейчас считаются пропавшими без вести.

Он также добавил, что благодаря тому, что Украина освобождает большое количество пленных, с которыми потом проводятся беседы, где они рассказывают, где были, сколько там видели людей. "Плюс-минус, мы знаем те места, где они содержатся — как в российской федерации, так и на оккупированных территориях, имею в виду Луганскую и Донецкую область", — говорит он.

"Есть понимание, сколько у нас пленных", — сказал Уполномоченный.

Напомним, ранее мы писали, что Резников намекнул на число погибших украинских военных.