Критически меньше российских: Резников намекнул на число погибших украинских военных

Точную цифру министр назвать не смог, но дал довольно понятный намек

Потери Украины в полномасштабной войне меньше количества жертв землетрясения в Турции, которое произошло в феврале 2023 года. В сравнении с потерями россии, наши "критически меньше".

Такое сравнение сделал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью испанской газете La Razon.

"У нас, конечно, есть жертвы, потому что мы на войне. Но они критически меньше российских. Я не могу назвать вам цифру, но могу вас заверить, что общее число меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции (более 50 тысяч человек, — Ред.) " – сказал он.

Также Резников отметил, что россия, как и прежде, использует своих военных в качестве "пушечного мяса". В то же время для Украины важна жизнь каждого ее защитника.

"Это тактика мясорубки. Им все равно. Только в Бахмуте ежедневно россия теряет 500 человек убитыми и ранеными. Это по одному батальону в сутки — членов "Группы Вагнера", наемников и бывших преступников. Это варварство", — заявил министр.

Отметим, что в данном случае идет речь о мощном землетрясении магнитудой 7,8 баллов, которое произошло в Турции 6 февраля. В результате множество домов и зданий обрушились и большое количество людей оказалось под завалами. К концу февраля общее количество погибших превысило 50 тысяч человек.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что заместитель главы Минобороны Анна Маляр назвала соотношение потерь ВСУ и армии российских оккупантов на войне.