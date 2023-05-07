Повернемо всіх наших людей з неволі рф: Зеленський про звільнення захисників "Азовсталі" (відео)

Президент подякував кожному і кожній, хто допомагає захищати свободу і життя українців

Україні вдасться повернути всіх наших людей із російського полону. Про це заявив президент Володимир Зеленський в своєму вечірньому відеозверненні 6 травня. Таким чином український лідер країни відреагував на звільнення 45 захисників і захисниць Азовсталі.

"Сьогодні ж нашій команді вдалося повернути з російського полону ще 45 наших воїнів. 42 захисники України й три захисниці. Вони всі захищали "Азовсталь". Нацгвардійці. 35 рядових і сержантів, десять – офіцери. Ми маємо повернути й повернемо всіх наших людей із російської неволі! Я дякую нашій команді, яка займається обмінами. Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Лубінець. Дякую, хлопці!", — заявив очільник Української держави.

Також президент Зеленський розповів про ще одну важливу подію, яка, напевне, також матиме вплив на майбутнє нашої держави – коронацію у Великій Британії Короля Чарльза ІІІ і Королеви Каміли.

"Від імені всього українського народу я вітаю Їх Величностей – справжніх друзів України – із цією історичною подією, яка починає нову епоху британської монархії. Бажаю Королю Чарльзу ІІІ довгих років успішного правління, а народу Сполученого Королівства – процвітання та спільних із нами перемог", — запевнив український лідер.

За словами Володимира Зеленського, для нього було честю зустрітися особисто з Його Величністю в Лондоні, і він пам’ятає розмову з Чарльзом ІІІ і його щирі емоції до України й українців.

"Дякую за підтримку! Дякую всім британцям! Дякую кожному й кожній, хто допомагає захищати життя та свободу!", — резюмував звернення президент нашої держави.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Володимир Зеленський отримав у подарунок від президента Чехії Петра Павела легендарний чеський пістолет CZ 75 – як символ незламності народу України у боротьбі з російським агресором.