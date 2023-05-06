Україна повернула із полону десятки захисників "Азовсталі": що відомо (фото, відео)

Серед звільнених захисників 35 рядових й сержантів та 10 офіцерів

Україна повернула з полону ще 45 захисників маріупольської "Азовсталі", всі вони є бійцями підрозділу Нацгвардії, створеного 9 років тому.

Як повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак, серед них 42 захисники та три захисниці, які брали безпосередню участь у боях за Маріуполь.

Він додав, що серед звільнених нацгвардійців є 10 офіцерів. Хоча Єрмак прямо не говорив про те, що йдеться про бійців "Азова", проте він натякнув, що підрозділ був створений "на азовських берегах".

"Серед них є воїни, які одружилися під час оборони Маріуполя, на "Азовсталі", — написав чиновник.

Голова ОПУ додав, що серед військовослужбовців, які повернулися додому, є боєць, який потрапив у полон під час Широкинської операції у 2015 році, провів у полоні 2,5 року, а потім після звільнення повернувся до лав українських захисників і вдруге потрапив у полон вже після боїв за Маріуполь.

"Слава українським героям! Ми щасливі, що ви вдома!", — додав Єрмак.

Як повідомлялося раніше, уповноважений по особах, які зникли безвісти Олег Котенко раніше говорив, що близько 7 тисяч українських військових вважаються зниклими безвісти, при цьому близько 60-65% з них, швидше за все, перебувають у полоні.