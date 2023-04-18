Невідомі долі тисяч: в Україні назвали кількість зниклих безвісти бійців ЗСУ

Багато хто з цих людей може бути в полоні

В Україні озвучили дані щодо зниклих безвісти військових. Цифри хоч і відрізняються від озвучених раніше, але все одно — це тисячі.

Кількість українців, що зникли безвісти, назвав Уповноважений по особах, які зникли безвісти за особливих обставин Олег Котенко.

"Цифра така дійсно є, вона трохи більше семи тисяч , і ми розраховуємо на те, що ті люди, яких ми розшукуємо як зниклих безвісти, вони все ж таки полонені. Я думаю, що цей відсоток набагато більше за зниклим, він десь 60-65% — це вже така статистика у нас. Це живі люди, які перебувають у полоні. Інші, на жаль, це загиблі", — сказав Котенко, відповідаючи на запитання, скільки українських військових зараз вважаються зниклими безвісти.

Він також додав, що завдяки тому, що Україна звільняє велику кількість полонених, з якими потім проводять бесіди, де вони розповідають, де були і скільки там бачили людей. "Плюс-мінус, ми знаємо ті місця, де вони утримуються — як у російській федерації, так і на окупованих територіях, маю на увазі Луганську та Донецьку область", — каже він.

"Є розуміння, скільки у нас полонених", — сказав Уповноважений.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Резніков натякнув на кількість загиблих українських військових.