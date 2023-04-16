Критично менше від російських: Резніков натякнув на кількість загиблих українських військових

Точну цифру міністр назвати не зміг, але дав досить зрозумілий натяк

Втрати України у повномасштабній війні менше кількості жертв землетрусу в Туреччині, який стався у лютому 2023 року. У порівнянні з втратами росії, наші "критично менші".

Таке порівняння зробив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю іспанській газеті La Razon.

"У нас, звичайно, є жертви, тому що ми на війні. Але вони критично менші від російських. Я не можу назвати вам цифру, але можу вас запевнити, що загальна кількість менша, ніж кількість загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині (понад 50 тисяч людей, — Ред.) — сказав він.

Також Резніков зазначив, що росія, як і раніше, використовує своїх військових як "гарматне м’ясо". Водночас для України важливим є життя кожного її захисника.

"Це тактика м’ясорубки. Їм байдуже. Тільки в Бахмуті щодня росія втрачає 500 людей убитими та пораненими. Це по одному батальйону на добу — членів "Групи Вагнера", найманців та колишніх злочинців. Це варварство", — заявив міністр.

Зазначимо, що в цьому випадку йдеться про потужний землетрус магнітудою 7,8 бала, який стався в Туреччині 6 лютого. В результаті безліч будинків та будівель обрушилися і велика кількість людей опинилась під завалами. До кінця лютого загальна кількість загиблих перевищила 50 тисяч людей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що заступник голови Міноборони Ганна Маляр назвала співвідношення втрат ЗСУ та армії російських окупантів на війні.