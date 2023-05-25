У Буданова підтвердили, що диверсанти-росіяни все ще в росії: "Опір набирає обертів"

Опір в росії тільки продовжує набирати обертів

Поки російські добровольці продовжують публікувати відео з Бєлгородської області у Головному управлінні розвідки міністерства оборони України підтверджують, що частина "диверсантів" досі залишаються в росії.

Таку заяву зробив представник ГУР МОУ Андрій Юсов в ефірі телемарафону, повідомляє LB.

Він зазначив, що опір в росії лише продовжує набирати обертів і при тому, що частина РДК та Легіону "Свобода Росії" вийшла з Бєлгородщини інша частина цих підрозділів, як і раніше, залишається там.

"Можу точно констатувати факт, що опір на Росії набирає обертів, і якщо говорити про останні події на Білгородщині то певна частина представників РДК і Легіону залишаються на території РФ і власне продовжують боротьбу і рекрутинг нових прихильників", — сказав Юсов.

Більше того, за його словами, географія спротиву лише розширюється, а його масштаби збільшуються.

"Останні події на Білгородщині стали найбільш масовим збройним опором проти путіна… Це дуже добре, що на території рф є люди, які готові боротися за майбутнє власних громад, людей… Все більше мешканців держави, яка наразі називається Російська Федерація, розуміють безперспективного існування на чолі з путіним", – наголосив військовий.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як виглядає КПП "Грайворон", де відбувалися сутички російських ополченців із російською армією.

Також ми повідомляли, що російські пропагандисти потрапили під обстріл з невідомого боку у Білгородській області.