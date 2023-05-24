Бєлгородські диверсанти повернулися: розповіли про втрати, успіхи та російські фейки (відео)

Операцію у Бєлгородській області можна назвати успішною

Повстання у Бєлгородській області стало для росії справжньою ганьбою. І поки пропагандисти намагаються відбілити репутацію своєї армії безглуздими фейками самі "диверсанти" живі та здорові розповідають про успіхи операції.

Про це пише "Телеграф", посилаючись на спільну прес-конференцію РДК та Легіону "Свобода Росії".

Командир РДК Вайт Рекс зазначив, що їхню операцію в Бєлгородській області можна назвати успішною оскільки його бійці "зайшли на територію росії і успішно пішли назад".

"Це територія ворога, окупована територія нашої батьківщини, тому будь-яке перетинання кордону для нас вже є успіхом. Тому що ми ведемо там диверсійну, пропагандистську, розвідувальну діяльність", — каже він.

Щодо того, звідки у російських добровольців така потужна техніка, зокрема, американського походження, там відповіли, що ці позашляховики є "перетрофеїними" у росії. Тобто в якийсь момент на фронті ЗСУ могла втратити її в ході запеклих боїв, а рф забрати, але тепер вона знову повернулася в Україну.

Власне таким же чином, стверджують бійці, росіяни й склепали фейки про підбиту техніку диверсантів, просто привезши її з фронту. Свої втрати в техніці добровольці всіляко заперечують, як і в живій силі.

Техніка, яку в росії видають за техніку повстанців, але в РДК це спростовують

"Слава Богу у РДК є тільки втрати в легких поранених — у нас два трьохсотих", - спростовує Вайт Рекс бредні російської пропаганди про знищену техніку і його бійців, і додає, що навпаки у його батальйону тільки "поповнення" , показуючи на російський БТР за спиною, який вони "затрофеїли" в росії.

Водночас втрати "Легіону" виявилися дещо більшими — двоє загиблих та 8 поранених.

"Загальні втрати за операцію склали 2 особи загиблими та 10 пораненими. На противагу лицемірним заявам пропагандистів, які не в змозі перемогти і тому малюють нам величезні втрати", — кажуть у "Легіоні".

Також у РДК зазначили, що їм уже надходять повідомлення, наприклад, від бєлгородців, які готові приєднатися до їхнього руху. І не дивно, адже за словами "Свободи Росії" у Бєлгородській області вони стали свідками безпринципності та жорстокості путінських військ.

"Поки легіонери й проходили населені пункти, не чіпаючи місцевих жителів, ствольна артилерія та авіація ЗС РФ працювала по мирних містах. Це той самий клопіт про громадян, про який говорять у Кремлі?", — розповідають бійці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зараз виглядає КПП "Грайворон", звідки почалася громадянська війна у "БНР".

Також ми повідомляли, що російські пропагандисти впіймали "букет бавовни" у Білгородській області.