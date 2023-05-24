Російські пропагандисти спіймали "букет бавовни" у Бєлгородській області: розбіглися хто куди (відео)
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В обстрілі росіяни, звісно, звинуватили Україну
Бєлгородська область росії, куди поперлися журналісти показувати наслідки громадянської війни в "БНР", зазнала обстрілу з невідомого боку. Свій "букет бавовни" спіймали і псевдожурналісти.
Про це повідомляють російські Telegram-канали.
За їхніми словами, обстріл проводився поряд із населеним пунктом Козинка, який розташований поряд із українським кордоном. Почувши вибухи, пропагандисти розбіглися хто куди і знатно перелякалися. В обстрілі росіяни, звісно, звинуватили Україну, при цьому вже давно відомо, що саме окупанти регулярно обстрілюють українські населені пункти з таких прикордонних сіл.
По опублікованим відео не можна сказати точно, чи серед росіян є постраждалі, але пропагандисти запевняють, що обійшлося без жертв.
"Міна (імовірно 120 мм) впала приблизно за сто метрів від групи", — скаржаться росіяни.
Також блогери скаржаться, що обстріл був нібито прицільним, а знімальній групі довелося швидко переїхати до іншого місця.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що окупанти зганьбилися з постановкою про знищення бєлгородських диверсантів.
Також ми повідомляли, що в Бєлгороді прогриміли вибухи в будівлях ФСБ та МВС.