Російські пропагандисти спіймали "букет бавовни" у Бєлгородській області: розбіглися хто куди (відео)

В обстрілі росіяни, звісно, звинуватили Україну

Бєлгородська область росії, куди поперлися журналісти показувати наслідки громадянської війни в "БНР", зазнала обстрілу з невідомого боку. Свій "букет бавовни" спіймали і псевдожурналісти.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

За їхніми словами, обстріл проводився поряд із населеним пунктом Козинка, який розташований поряд із українським кордоном. Почувши вибухи, пропагандисти розбіглися хто куди і знатно перелякалися. В обстрілі росіяни, звісно, звинуватили Україну, при цьому вже давно відомо, що саме окупанти регулярно обстрілюють українські населені пункти з таких прикордонних сіл.

По опублікованим відео не можна сказати точно, чи серед росіян є постраждалі, але пропагандисти запевняють, що обійшлося без жертв.

"Міна (імовірно 120 мм) впала приблизно за сто метрів від групи", — скаржаться росіяни.

Також блогери скаржаться, що обстріл був нібито прицільним, а знімальній групі довелося швидко переїхати до іншого місця.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що окупанти зганьбилися з постановкою про знищення бєлгородських диверсантів.

Також ми повідомляли, що в Бєлгороді прогриміли вибухи в будівлях ФСБ та МВС.