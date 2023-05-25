Белгород, скучал? Диверсанты-россияне говорят, что снова зашли в рф (видео)

Продолжение операции осуществляется уже на трофейной технике

Гражданская война в россии, судя по всему и не думает утихать. Только вчера, 24 мая, российские добровольцы вернулись со своей вылазки в рф и провели пресс-конференцию, как уже сегодня они публикуют новое видео с территории противника

Об этом сообщает пресс-служба РДК.

Бойцы, которых российская пропаганда называет "диверсантами", опубликовали новое видео, на фоне почтового отделения в селе Глотово все той же Белгородской области.

Из слов командира формирования можно сделать вывод, что его бойцы снова зашли на территорию россии. Но, тут следует отметить, что на видеозаписи не уточняется, когда конкретно она была сделана.

"Русский добровольческий корпус снова совершил невозможное — мы снова на родине. Доказательства прямо за моей спиной. В который раз мы заходим на территорию россии, с боями или тихо, это уже не важно. Пламя борьбы разгарается по всей стране. Ждите нас и в вашем населенном пункте", — говорит командир РДК Вайт Рекс.

Тем временем в сети появляются видео уже с известного КПП "Грайворон". Авторы поста утверждают, что оно было сделано сегодня, 25 мая. А продолжение операции осуществляется уже на трофейной технике.

Напомним, ранее мы писали о том, как сейчас выглядит КПП "Грайворон", откуда началась гражданская война в "БНР".

Также мы сообщали, что российские пропагандисты поймали "букет бавовны" в Белгородской области.