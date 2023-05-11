Укр

Шанс получить 20 млн грн все еще есть: конкурс на посадку дрона на Красной площади продолжили (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Дроны долетели до москвы, но на Красную площадь не сели Новость обновлена 11 мая 2023, 08:15
Дроны долетели до москвы, но на Красную площадь не сели. Фото Открытые источники

Дроны видели с разных точек российской столицы, они пролетели несколько сотен километров над территорией россии.

Российские военные отчитываются о трех беспилотниках, которые были направлены на москву 9 мая. По их словам, выпустили их из Черниговской области.

Ни один беспилотник до Красной площади не добрался, так что конкурс на получение 20 млн гривен продолжается. Напомним — именно такую сумму пообещал соучредитель "Монобанка" Владимир Яценко за приземленный на Красной площади на 9 мая дрон. Учитывая, что Владимир Путин прикрылся лидерами других государств, выполнить условия конкурса точно было невозможно, поэтому он будет продолжаться.

Как сообщил Яценко, два дрона выполнили задание с измененным конечным местом назначения. Они проверяли боеспособность русского ПВО в наибольшей комплектации. "Результат для них неутешителен — 2:0 в нашу пользу", — отмечает Яценко и добавляет, что на видео с одним из беспилотников тот двигается по круговой траектории — это режим LOITER конца маршрута.

Также одним из обстоятельств, по которым конкурс будет продолжаться и дальше стала погода — в первой половине пути был сильный встречный ветер, что сокращало возможности дронов по дальности.

Ранее "Телеграф" сообщал, что трех дронов два долетели до москвы. Один из них приземлили в лесу недалеко от службы внешней разведки минобороны России, а второй добрался ближе к Красной площади. Предварительно это украинские дроны UJ-22 Airborne.

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#Москва #БПЛА #Дрон